Власти страны не хотят использовать для вакцинации населения Vaxzevria.

Австралия исключит препарат AstraZeneca из программы вакцинации к концу года. Об этом на онлайн-брифинге для журналистов рассказал руководитель правительственной оперативной группы по борьбе с распространением коронавируса Джон Фрюэн. Генерал-лейтенант уточнил, что говорит о Vaxzevria, созданном британско-шведской компанией AstraZeneca. С октября текущего года чиновники рассчитывают прививать население американско-немецкой вакциной Pfizer/BioNTech. Еженедельно препарат могут получать по 2,3 млн местных жителей.

Также в Австралию начнет поступать еще одна американская вакцина - Moderna. Ее в регионе ждут со второй половины сентября. Уже в октябре каждую неделю ее будут получать от 87 до 125 тысяч австралийцев.

Напомним, что с начала объявления пандемии ковида Австралии выявлено чуть больше 30 тысяч случаев заражения. Из них 910 пациентов скончались от инфекции. В марте 2020 года власти страны закрыли государственные границы на въезд и выезд, а также ввели жесткие эпидемиологические ограничения.

В Швеции сообщили еще об одном случае осложнений после вакцинации препаратом AstraZeneca.

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