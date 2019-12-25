Женщина идет на поправку.

В Швеции сообщили еще об одном случае осложнений после вакцинации препаратом AstraZeneca. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства ТТ со ссылкой на заявление управления по медицинским препаратам. По факту ведется расследование.

В СМИ уточнили, что серьезные побочные эффекты после вакцинации зафиксированы у 60-летней жительницы. Спустя чуть более двух недель после прививки у женщины выявили низкий уровень тромбоцитов, а также подозрение на кровотечение. Сейчас пациентка выздоравливает, хотя ей пришлось находиться в больнице некоторое время.

Напомним, что ранее в Швеции выявили осложнения у 30-летней пациентки, которую госпитализировали в палату интенсивной помощи после прививки, а также у 60-летней женщины из Лунла на юге страны. Она скончалась из-за тяжелого нарушения свертываемости крови.

Вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria.

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