Швеция приостановила использование вакцины AstraZeneca

Правительство будет ждать заключения по расследованию от Европейского агентства по лекарственным препаратам.

Швеция приостановила использование британско-шведской вакцины AstraZeneca. Об этом сообщили журналисты местного телеканала SVT со ссылкой на заявление главного эпидемиолога Андерс Тегнелл. Чиновник рассказал о решении правительства на пресс-конференции. Постановление принято агентством общественного здравоохранения до завершения расследования Европейским агентством по лекарственным препаратам по данным о тяжелых побочных эффектах после прививки.

Решение является мерой предосторожности Андерс Тегнелл, главный эпидемиолог Швеции

Напомним, что расследование ведется с прошлой недели. Появилась информация о том, что пациенты, которые привились из одной партии препарата AstraZeneca в ряде стран ЕС, получили тромбоэмболические осложнения. Специалисты анализируют возможность связи данных случаев с вакцинацией. ВОЗ не рекомендовал странам отказываться от препарата. Однако приостановка использования вакцины коснулась ряда европейских стран, включая Прибалтику, Люксембург, Ирландию, Кипр, Францию, Германию, Болгарию, Испанию, Португалию, Италию и других.

Власти Венесуэлы не одобрят использование вакцины AstraZeneca.

Видео: svt.se