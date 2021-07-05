Государственный украинский телеканал показал карту с российским Крымом

Руководство СМИ обратилось в СБУ для помощи в проведении внутреннего расследования.

Украинский государственный телеканал "Дом" показал в качестве заставки к одной из передач карту с Крымом в составе Российской Федерации.

Данная заставка присутствует в проекте "Русский дневник". На ней изображена карта РФ без Крыма, так как официальный Киев не признает его российским. Однако в одном из выпусков заставка была изменена: образ полуострова появился.

Выпуск сняли с канала. Все предыдущие плановые выпуски проекта "Русский дневник" имеют утвержденную каналом графическую заставку - карту России без Крыма. Источники происхождения фальшивой заставки в настоящее время разыскивает служба внутренней безопасности. из сообщения телеканала

Виновник данного происшествия устанавливается. Телеканал "Дом" публично принес свои извинения и обратился в Службу безопасности Украины для помощи в проведении внутреннего расследования.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее заслуженный и народный артист РФ Алексей Гуськов заявил, что при правительстве Украины Крым превратился в "помойку".

Видео: Youtube/Телеканал ДОМ