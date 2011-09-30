Госслужащих США уведомили о возможном шатдауне из-за прекращения финансирования

Карин Жан-Пьер надеется, что Конгресс США все еще сможет принять решение.

Американская администрация при президенте Джо Байдене уведомила своих государственных служащих о возможности временной приостановки работы (шатдауна) федерального правительства вследствие отсутствия согласованного на Капитолийском холме в Конгрессе США бюджета. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

У Конгресса все еще остается время не допустить частичного прекращения работы правительства. Мы так считаем. Однако в интересах надлежащего планирования <...> ведомства действительно начали сегодня уведомлять свой персонал о возможности его отправки в неоплачиваемые отпуска. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в Палате представителей и Сенату Конгресса до полуночи с пятницы на субботу (в восемь часов утра субботы по московскому времени) нужно договориться друг с другом о выделении дальнейшего финансирования чиновникам. Это необходимо для того, чтобы не допустить приостановки работы федерального правительства. Американские законодатели до сих пор не одобрили проект бюджета на текущий финансовый год, который начался в стране 1 октября. Ранее успешно было утверждено только временное финансирование работы кабмина только до 20 декабря 2024 года.

США заявили о поддержании контакта со всеми группами сирийской оппозиции.

Фото и видео: YouTube / Defense Now