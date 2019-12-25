Проект трамвая "Купчино-Шушары-Славянка" получил положительное заключение Главгосэкспертизы

Ветка протяженностью 21 км оценена приблизительно 45 млрд рублей.

Главгосэкспертиза добрила проект АО "АБЗ-Дорстрой" по строительству трамвайной ветки "Купчино-Шушары-Славянка" на юге Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Напомним, концессионное соглашение на строительство заключили с "БалтНедвижСервис". Строительство ветки оценили примерно в 45 млрд рублей. На первом этапе проекта будет возведена новая линия от Купчино и конечной станции на Балканской площади до Новгородского проспекта, Чудовской улицы, Старорусского проспекта. Кроме того, для трамвая построят депо. На финальном втором этапе пути проложат до Славянки. К строительству приступили в начале августа.

Общая протяженность трамвайной линии составит 21 км. В маршруте предусмотрено 24 остановки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начнут курсировать трамваи и автобусы, украшенные детскими рисунками.

Фото: пресс-служба ООО "БалтНедвижСервис"