В Петербурге начинают строить трамвайную линию "Славянка" протяженностью 21 км

Один из участков пройдет над Кольцевой автодорогой и станет развязкой третьего уровня.

В Петербурге дали старт строительству трамвайной линии, которая свяжет метро "Купчино", поселок Шушары и Славянку. Губернатор города Александр Беглов, а также другие участники церемонии расписались на символической первой шпале будущей линии.

Длина линии составит 21 км. В перспективе ее продлят до кампуса СПбГУ и аэропорта Пулково, тогда она увеличится в 2 раза. По словам Беглова, поддержку городу оказывает федеральный центр. Трамвай появится в рамках государственно-частного партнерства. Концессионером выступает "Балтнедвижсервис".

Для линии закупят 22 современных низкопольных трамвая. Ожидается, что в пиковые часы трамвай будет курсировать каждые 5 минут. Завершить строительство планируют в 2024 году.

Помимо того, что в районе улучшится вопрос с транспортной инфраструктурой, в Петербурге будет создано около 1500 рабочих мест.

На данный момент строители ведут подготовительные работы, в ближайшее время приступят к переустройству инженерных сетей. Специалистам предстоит не только проложить рельсы, но и построить 7 надземных инженерных сооружений. Самым масштабным из них станет мост на Кольцевой автодорогой. Трамвай поднимется третьим уровнем над уже существующими развязками. В Купчино появится первый в России трамвайный вокзал. Трамвайная сеть будет полностью автоматизирована.

Фото: администрация Петербурга