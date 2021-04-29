В Петербурге начнут курсировать трамваи и автобусы, украшенные детскими рисунками

Горожане смогут увидеть работы победителей конкурса "Трамваи и троллейбусы в городе на Неве".

В Петербурге запустят трамваи, троллейбусы и автобусы, украшенные детскими рисунками. Горожане смогут увидеть работы победителей конкурса "Трамваи и троллейбусы в городе на Неве". Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Проект стартовал в Международный день защиты детей. В этом году темой творческих работ стало 115-летие петербургского трамвая. Праздник отмечается 29 сентября.

Уже завтра, 24 августа, победители проекта получат свои награды в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта. Как рассказали организаторы художественного состязания, таким образом они мотивировали детей повторить и изучить правила ПДД, поэтому проект имеет не только художественно-эстетическую направленность, но и образовательную.

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Фото: Piter.tv