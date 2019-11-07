Госдепартамент США рассказал о добыче нефти в Сирии

Американцы не принимают участие в этом процессе. Добывают нефть местные власти.

Госдепартамент США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии. Политики ответили на вопрос журналистов о том, будут ли представители страны участвовать в кампании по добыче ресурсов в данном государстве.

Чиновники заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывают местные власти "на благо местных общин". Около 90% добычи в регионе расположено на восточном берегу Евфрата. Ранее там базировались представители запрещенной в России террористической организации ИГ*. Сейчас участок контролируют союзные Америке курдские отряды из "Сирийских демократических сил"

В Госдепе добавили, что не получали указаний от Вашингтона что-либо делать с нефтяными месторождениями

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/VOA News