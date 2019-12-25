Госдеп: США не подпишет с РФ заявление о недопустимости ядерной войны

Маршалл Биллингсли объяснил, почему США отказываются подтверждать соглашение Горбачева и Рейгана.

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не подпишет с Россией заявление о недопустимости ядерной войны. Об этом в рамках выступления в Национальном институте публичной политики сообщил специальный представитель главы Белого дома по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли. Чиновник уверен, что ни одна американская администрация не должна подтверждать Москве заявление о недопустимости ядерной войны, так как ядерная доктрина РФ носит "провокационный характер".

Эксперт напомнил, что российские военные планы предусматривают атаку на НАТО, с целью дальнейшей капитуляции Североатлантического альянса без ответных действий. Он добавил, что любое вторжение, включая артиллерию и баллистические ракеты, будет иметь стратегические последствия.

Исходя из этого, а также по причине проектов "Посейдон" и "Буревестник", которые не затронуты никакими рамками ядерного сдерживания, мы отказались подтвердить совместное заявление Михаила Горбачева и Рональда Рейгана 1985 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана Маршалл Биллингсли, представитель Госдепа США

В Госдепе уточнили, что Россия неоднократно просила США это сделать, как в двустороннем формате, так и в рамках саммита стран ядерной пятерки.

В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий.