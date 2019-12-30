Горевшим мужчиной с Боровой мог оказаться житель Тихвина

Такое предположение у журналистов вызвана оставленная банковская карта на месте трагедии.

По информации портала "Невские новости", на чердаке дома на Боровой улице, откуда выпал неизвестный мужчина, была найдена банковская карта на мужчину из Тихвина. Владелец – 1995 года рождения с распространенным мусульманским именем, в 2015-м году он переехал в Петербург.

Изучив страницу в соцсетях, журналисты поговорили с бывшим работодателем молодого человека. Выяснилось, что в последний раз они общались около месяца назад, а у его бывшего сотрудника могли быть проблемы с наркотиками.

Напомним, cпасатели установили, что на Боровой улице в шестом часу вечера 2 января мужчина на крыше совершил самоподжог. Затем он упал с кровли здания, находящегося на капремонте. В этот момент не повезло женщине, которая переходила улицу. Прохожая госпитализирована с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и гематомой левой ноги. Серьезных травм не обнаружено.

В сети также появилось видео момента происшествия.

Фото: vk.com/spb_today