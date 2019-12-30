Горевшим мужчиной с Боровой мог оказаться житель Тихвина

По информации портала "Невские новости", на чердаке дома на Боровой улице, откуда выпал неизвестный мужчина, была найдена банковская карта на мужчину из Тихвина. Владелец – 1995 года рождения с распространенным мусульманским именем, в 2015-м году он переехал в Петербург.
Изучив страницу в соцсетях, журналисты поговорили с бывшим работодателем молодого человека. Выяснилось, что в последний раз они общались около месяца назад, а у его бывшего сотрудника могли быть проблемы с наркотиками.
Напомним, cпасатели установили, что на Боровой улице в шестом часу вечера 2 января мужчина на крыше совершил самоподжог. Затем он упал с кровли здания, находящегося на капремонте. В этот момент не повезло женщине, которая переходила улицу. Прохожая госпитализирована с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и гематомой левой ноги. Серьезных травм не обнаружено.
В сети также появилось видео момента происшествия.
Фото: vk.com/spb_today
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