На Боровой улице на пешехода упал горящий мужчина

Прохожая госпитализирована, мужчина погиб.

В Центральном районе Петербурга вечером, 2 января, случилось страшное происшествие, рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Спасатели установили со слов очевидцев, что на Боровной улице, 29 около 17:18 мужчина на крыше совершил самоподжог. Затем он упал с кровли 3-х этажного капитально-ремонтируемого здания. Неизвестный упал прямо на женщину-пешехода 1967 года рождения.

Отмечается, что личность мужчины не установлена. От полученных травм он скончался. Прохожая госпитализирована с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и гематомой левой ноги.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на Богатырском проспекте перевернулся мусоровоз.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"