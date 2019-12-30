Видео: на Богатырском проспекте перевернулся мусоровоз

Днем, 2 января, в Петербурге произошла авария с участием мусоровоза, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Инцидент случился на Богатырском проспекте. Там на съезде с ЗСД перевернулся мусоровоз. Как рассказали свидетели ЧП, машина вылетела на полной скорости на проезжую часть и упала на обочину. Это подтверждает видео, снятое в момент аварии.
По информации очевидцев, водитель мусоровоза остался жив, но его госпитализировали.
По факту происшествия проводится проверка.
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Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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