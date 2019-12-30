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Видео: на Богатырском проспекте перевернулся мусоровоз

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Водителя госпитализировали.

Днем, 2 января, в Петербурге произошла авария с участием мусоровоза, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент случился на Богатырском проспекте. Там на съезде с ЗСД перевернулся мусоровоз. Как рассказали свидетели ЧП, машина вылетела на полной скорости на проезжую часть и упала на обочину. Это подтверждает видео, снятое в момент аварии.

По информации очевидцев, водитель мусоровоза остался жив, но его госпитализировали.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: у "Удельной" автобус целиком "заехал" в пекарню.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: авария, авария с перевертышем, дтп, мусоровоз
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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