У "Удельной" автобус целиком "заехал" в пекарню

На необычное ДТП на Скобелевском проспекте обратили внимание в соцсетях.

Как сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", днем 2 января на севере города произошла авария с участием автобуса. Общественный транспорт резко съехал с маршрута на обочину дороги на перекрестке Скобелевского проспекта с Удельным проспектом у станции метро "Удельная". После этого автобус врезался в пекарню и остановился.

Очевидцы предположили, что водителю автобуса стало нехорошо, из-за чего он мог потерять управление транспортным средством. Мужчину госпитализировали.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что в аварии на трассе "Скандинавия" пострадали два человека.

Фото: vk.com/spb_today