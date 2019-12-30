В аварии на трассе "Скандинавия" пострадали два человека

Один из автомобилей вылетел на встречную полосу.

В Петербурге на автодороге "Скандинавия" утром, 2 января, произошла авария с участием двух автомобилей, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП случилось около 9:30 на 73-м километре автодороги "Скандинавия". По предварительной информации, автомобиль "Волга" вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Фольксвагеном тигуан". Как видно на видео с места происшествия, обе машины сильно повреждены, а "Фольксваген тигуан" от удара вынесло с проезжей части.

В результате аварии водитель "Волги" госпитализирован в тяжелом состоянии, а его пассажирка доставлена в больницу в средней степени вреда здоровью.

По факту происшествия проводится проверка.

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Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"