Пострадавшая петербурженка рассказала, как на нее свалился горящий мужчина

Женщина отделалась синяками.

Дочь женщины, на которую вечером 2 января в Петербурге с крыши упал горящий мужчина, рассказала о состоянии здоровья своей матери. Об этом пишет "Фонтанка".

Так, Ирина объяснила, что серьезных травм у женщины не обнаружено: от падения она получила лишь гематому на ноге. Совсем скоро ее отпустят из больницы домой.

"Мама звонит, рассказывает, что на нее горящий мужик свалился. Я сначала не поняла, манекен какой-то что ли? Нет, говорит, настоящий", – цитирует "Фонтанка" Ирину.

Рассказывая о случившимся, родственники отметили, что шли вместе с женщиной по Боровой улице. В руках у пострадавшей сидел кот, когда внезапно сверху на нее свалился мужчина, охваченный огнем. Прежде чем оценить свое состояние, петербурженка поймала обратно домашнего питомца.

Сопровождающие пострадавшую отметили, что упавший мужчина был в дорогих кроссовках. Однако больше о нем сказать ничего не смогли – верхняя часть его тела была охвачена пламенем, черт лица распознать было невозможно.

Напомним, инцидент произошел около 17:18. На крыше дома неизвестный мужчина совершил самоподжог и упал вниз, где задел проходившую мимо женщину. Мужчина скончался на месте, его личность устанавливают следователи.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"