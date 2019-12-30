Появилось видео падения горящего мужчины с крыши на Боровой

На кадрах видно, как с неба на асфальт падает горящий человек.

Вечером в четверг, 2 января, портал 78.ru поделился видео момента падения челвоека с крыши 3-этажного расселенного дома на Боровой улице. На кадрах запечатлен момент, который произошел в шестом часу вечера. Перед падением безлюдную улицу огласил истошный крик.

Спасатели установили со слов очевидцев, что на Боровой улице в шестом часу вечера 2 января мужчина на крыше совершил самоподжог. Затем он упал с кровли здания, находящегося на капремонте. В этот момент не повезло женщине, которая переходила улицу. Прохожая госпитализирована с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и гематомой левой ноги. Серьезных травм не обнаружено.

Отмечается, что личность мужчины не установлена. От полученных травм он скончался.

Видео: 78.ru

Фото: vk.com/spb_today