Google "вписал" имя Путина в перевод популярной фразы

Для перевода необходимо сохранить заглавные буквы и пунктуацию.

Google "вписал" имя президента России Владимира Путина в перевод популярной фразы. Об этом сообщает "РИА Новости".

Некоторые из пользователей поисковой системы обратили внимание на новый вариант перевода фразы "Thank you, Mr President" спустя несколько часов после ежегодной пресс-конференции российского лидера, которая состоялась 17 декабря.

Если ввести оригинал текста и перевести его на русский, то сервис выдаст вариант "Спасибо, Владимир Владимирович". При этом необходимо сохранить заглавные буквы и пунктуацию. В других случаях фраза будет переведена Google дословно.

Ранее Путин обратился к Западу цитатой из мультфильма про кота Леопольда.

Видео: Piter.tv