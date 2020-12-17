Путин обратился к Западу цитатой из мультфильма про кота Леопольда

Президент России Владимир Путин обратился к Западу цитатой из цикла мультфильмов про кота Леопольда. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.
Хочется сказать словами кота Леопольда из наших мультфильмов: "Ребята, давайте жить дружно".
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства подчеркнул, что Россия настроена на диалог и компромиссные решения с Западом. Он также отверг все обвинения в агрессивности в адрес страны.
Ранее Путин заявил, что Кадыров защищает интересы Чечни и всей страны.
Видео: Ежегодное обращение Владимира Путина
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