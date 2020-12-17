Путин обратился к Западу цитатой из мультфильма про кота Леопольда

Он отметил, что Россия готова вести диалог и искать компромиссные решения.

Президент России Владимир Путин обратился к Западу цитатой из цикла мультфильмов про кота Леопольда. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Хочется сказать словами кота Леопольда из наших мультфильмов: "Ребята, давайте жить дружно". Владимир Путин, президент РФ

Глава государства подчеркнул, что Россия настроена на диалог и компромиссные решения с Западом. Он также отверг все обвинения в агрессивности в адрес страны.

Ранее Путин заявил, что Кадыров защищает интересы Чечни и всей страны.

Видео: Ежегодное обращение Владимира Путина