Путин заявил, что Кадыров защищает интересы Чечни и всей страны

Президент России Владимир Путин считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров защищает интересы республики и всей страны. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.
Глава государства отметил, что американские санкции придумают не только в адрес Кадыров и Чечни, а "в отношении России в целом". По мнению Путина, Кадыров является "одной из целей для наших так называемых оппонентов из-за рубежа".
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Видео: Ежегодное обращение Владимира Путина
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