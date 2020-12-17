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Путин заявил, что Кадыров защищает интересы Чечни и всей страны

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По его словам, не только против Чеченской республики вводят американские санкции.

Президент России Владимир Путин считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров защищает интересы республики и всей страны. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Глава государства отметил, что американские санкции придумают не только в адрес Кадыров и Чечни, а "в отношении России в целом". По мнению Путина, Кадыров является "одной из целей для наших так называемых оппонентов из-за рубежа".

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Видео: Ежегодное обращение Владимира Путина

Теги: владимир путин, президент россии, рамзан кадыров, чеченская республика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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