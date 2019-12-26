Голикова объяснила приостановку вывоза граждан РФ из-за рубежа

Вице-премьер РФ назвала данную остановку "тайм-аутом".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что для того, чтобы собрать подробные списки россиян, оказавшихся за рубежом сейчас, потребуется два дня, суббота и воскресенье. Она отметила, что Россия не прекратила, а приостановила вывоз граждан из-за рубежа.

Ранее мы сообщали о том, что правительство одобрило выделение Министерству иностранных дел средств из резервного фонда для помощи россиянам, которые находятся за границей и потеряли возможность вернуться домой из-за коронавирусных мер. Для организации пребывания соотечественников за границей выделено 500 миллионов рублей. С полуночи 4 апреля Россия останавливает все авиарейсы для возвращения россиян.

Видео: Правительство России / YouTube