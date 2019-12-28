Оно пройдет днем 3 февраля.

Татьяна Голикова анонсировала заседание оперативного штаба по коронавирусу. Вице-премьер РФ заявила, что специалисты соберутся для изучения вопроса в 14 часов 3 февраля. Чиновница добавила, что у членов рабочей группы есть вопросы, которые еще нужно решить.

Ранее Михаил Мишустин назначил Голикову руководителем оперативного штаба. В него также входят чиновники из профильных ведомств и министерств. Ежедневно президенту России Владимиру Путину докладывают подробности о распространении коронавируса в Китае, а также меродах противодействия инфекции в России.

Piter.tv писал о том, что группировку самолетов ВКС России направят в Хубэй для эвакуации 3 февраля.

Видео: YouTube/Правительство России