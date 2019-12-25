Гол и передача Волкова помогли "Анахайму" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:1.

"Анахайм" обыграл "Сан-Хосе" в гостевом матче Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 4:1. Со стороны команды-победителя отличились забитыми шайбами на 9, 23, 34 и 60 минутах Райан Гецлаф, Дерек Грант, Александр Волков и Якоб Сильверберг. Единственный гол от противников реализовал на 58 минуте Эрик Карлссон.

Российский спортсмен Александр Волков также отметился результативной передачей. За текущий сезон НХЛ он набрал 10 очков (семь голов и три голевых передачи) за 26 проведенных игр. Напомним, что хоккеист перешел в команду 25 марта из "Тампы", за которую сыграл 19 раз в текущем сезоне. Его соотечественник и защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов не отметился результативными действиями.

В настоящее время "Анахайм" занимает восьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона. Клуб набрал 35 очков за 44 матча. "Сан-Хосе" расположился на шестой позиции с 40 очками за 42 игры.

Нападающий клуба НХЛ "Анахайм" Волков отметился голом в первом матче за команду.

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