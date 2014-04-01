Нападающий клуба НХЛ "Анахайм" Волков отметился голом в первом матче за команду

Команда проиграла со счетом 2:4 "Аризоне".

Российский нападающий клуба "Анахайм" Александр Волков отметился голом в первом матче за команду в турнире Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на домашнем поле против "Аризоны". Спортсмен из РФ открыл счет на 17 минуте игры. Также шайбу в ворота соперников забросил на 25 минуте Якоб Сильверберг.

Несмотря на это, встреча завершилась с результатом 2:4 в пользу "Аризоны". От клуба на 19, 31, 53 и 57 минутах голы реализовали Йохан Ларссон, Лэйн Педерсон, Фил Кессел, Ник Шмалц. Защитник гостей россиянин Илья Любушкин очков за матч не набрал.

Для Александра Волкова шайба в игре оказалась четвертой за текущий сезон. Также на его счету записаны две результативные передачи в турнире.Напомним, что спортсмен оказался в "Анахайме" после обмена с "Тампой". Его выбрали на драфте в 2017 году представители "Тампы". Три сезона он выступал в АХЛ за команду "Сиракьюз", проведя там 195 матчей и набрав 123 очка. В 2019 году он вошел в состав основной команды, проведя девять игр и отличившись одной результативной передачей.

В прошлом турнирном сезоне Волков в составе "Тампы" стал обладателем Кубка Стэнли. Он провел в плей-офф один матч. Он вышел на ледовое поле в игре финальной серии с "Далласом".

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