"Вашингтон Кэпиталз" одержал победу в матче НХЛ против "Нью-Джерси"

Игра закончилась со счетом 2:1.

Шайба российского спортсмена Дмитрия Орлова принесла "Вашингтон Кэпиталз" победу в гостевом матче Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси". Встреча завершилась с результатом 2:1. Победитель определился в овертайме. Заброшенными шайбами отметились на 29 и 65 минуте Джон Карлсон и Дмитрий Орлов, со стороны проигравших отметился на 33 минуте Майкл Маклеод.

Для Дмитрия Орлова забитая шайба стала пятой в текущем сезоне НХЛ. Он набрал восемь очков (пять голов и три результативные передачи). Его напарники по клубу Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также хоккеисты из "Нью-Джерси" Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев не смогли отличиться в матче.

Напомним, что "Вашингтон Кэпиталз" седьмой раз в сезоне обыграл "Нью-Джерси". Команда находится на первом месте рейтинга Восточного дивизиона с 52 очками. "Нью-Джерси" расположился на седьмой позиции с 32 очками.

"Айлендерс" обыграли "Вашингтон" в домашнем матче НХЛ.

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