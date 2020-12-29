Гол и две передачи Проворова помогли "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ

Россиянин набрал пять очков на семь игр.

Гол и две передачи Проворова помогли "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" в матче Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 5:3. Заброшенными шайбами по воротам хозяев отличились Джеймс Ван Римсдайк (16-я и 21-я минуты), Нолан Патрик (48), Джоэль Фараби (53), Иван Проворов. Спортсмены забили шайбы на 16 и 21, 48, 53 и 59 минутах игры. За клуб "Нью-Джерси" отличились Майкл Маклеод, Тревис Зэйджак, Павел Заха на 32, 37 и 59 минутах матча.

Россиянин Проваров также провел две голевые передачи. Он набрал пять очков за семь игр (два гола и три резулбтативных паса). Защитник "Нью-Джерси" Дмитрий Куликов отличился одной голевой передачей.

"Бостон" обыграл "Питтсбург" в матче НХЛ со счетом 3:2.

Видео: NBC Sports