Евгений Малкин совершил голевую передачу.

"Бостон" обыграл "Питтсбург" в матче НХЛ со счетом 3:2. Малкин отдал голевую передачу в рамках матча Национальной хоккейной лиги. Результат встречи решился в овертайме.

В составе команды-победителя отличились спортсмены Брэд Маршанд, Ник Ритчи, Крейг Смит. Они забросили шайбы в ворота соперника на 8, 28 и 65 минутах игры. От "Питтсбурга" шайбы забили Джейсон Закер, Каспери Капанен. Это произошло на 50 и 57 минутах матча.

Россиянин Евгений Малкин совершил одну голевую передачу. Этим действием он набрал три очка за семь проведенных игр (включая один гол и два результативных паса). На счету хоккеиста сейчас 1079 очков (417+662) за 914 матчей в составе "Питтсбурга". Данный результат является третьим за историю клуба. Аналогичный итог показал чех Яромир Ягр.

Первая шайба Малкина в новом сезоне НХЛ помогла "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон".

Видео: YT / PRO Hockey