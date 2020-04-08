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Гол и две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Бостон"

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Игра завершилась со счетом 3:2.

Гол и две передачи российского нападающего Артемия Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Бостон" в предсезонном матче. Игра проводилась в Нью-Йорке и завершилась с результатом 3:2. Кроме забитой шайбы спортсмен также провел две результативные передачи. Они закончились голами на 24 и 28 минутах игры со стороны Энтони Битетто и Каапо Какко. Сам Панарин забил третью шайбу от клуба на 40 минуте.

Российский голкипер из "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин провел на льду 30 минут 21 секунду. Он смог отразить 11 бросков по воротам и пропустил одну шайбу.

Алексей Жамнов может быть назначен главным тренером сборной РФ по хоккею.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, бостон, нхл, нью-йорк рейнджерс
Категории: Спорт, Хоккей, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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