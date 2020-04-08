Гол и две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Бостон"

Игра завершилась со счетом 3:2.

Гол и две передачи российского нападающего Артемия Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Бостон" в предсезонном матче. Игра проводилась в Нью-Йорке и завершилась с результатом 3:2. Кроме забитой шайбы спортсмен также провел две результативные передачи. Они закончились голами на 24 и 28 минутах игры со стороны Энтони Битетто и Каапо Какко. Сам Панарин забил третью шайбу от клуба на 40 минуте.

Российский голкипер из "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин провел на льду 30 минут 21 секунду. Он смог отразить 11 бросков по воротам и пропустил одну шайбу.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET