Алексей Жамнов может быть назначен главным тренером сборной РФ по хоккею

Экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить тренером национальной сборной Алексея Жамнова. Об этом информирует пресс-служба ФХР.
Заседание совета состоялось 27 сентября. В нем принимали участие Олимпийские чемпионы Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Валерий Каменский, Алексей Жамнов и чемпион мира Павел Буре.
После продолжительных обсуждений большинством голосов совет рекомендовал назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова.
из сообщения ФХР
Кроме того, уже принято решение включить в штаб национальной команды в качестве консультантов Олега Знарка и Валерия Брагина.
Алексей Жамнов в качестве ассистента Знарка работал в тренерском штабе сборной РФ на Кубке мира-2016 и на ОИ-2018. В последних команда завоевала золотые медали.
Ранее Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера "Ростова".
Фото: пресс-служба ФХР
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