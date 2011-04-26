Алексей Жамнов может быть назначен главным тренером сборной РФ по хоккею

Его кандидатуру посоветовал экспертный совет Федерации хоккея России.

Экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить тренером национальной сборной Алексея Жамнова. Об этом информирует пресс-служба ФХР.

Заседание совета состоялось 27 сентября. В нем принимали участие Олимпийские чемпионы Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Валерий Каменский, Алексей Жамнов и чемпион мира Павел Буре.

После продолжительных обсуждений большинством голосов совет рекомендовал назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова. из сообщения ФХР

Кроме того, уже принято решение включить в штаб национальной команды в качестве консультантов Олега Знарка и Валерия Брагина.

Алексей Жамнов в качестве ассистента Знарка работал в тренерском штабе сборной РФ на Кубке мира-2016 и на ОИ-2018. В последних команда завоевала золотые медали.

Ранее Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера "Ростова".

Фото: пресс-служба ФХР