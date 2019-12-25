Гол Тренина помог "Нэшвиллу" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:3.

Гол российского спортсмена Якова Тренина помог "Нэшвиллу" обыграть "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команда в овертайме вырвала победу в гостевом матче. Встреча завершилась с результатом 4:3. Заброшенными шайбами на ледовой арене со стороны победителей отметились на 21 и 63, 28 и 45 минутах Мэтт Дюшен (реализовал дубль), Люк Кунин и Яков Тренин. Их противники ответили на 13 и 17, 49 минутах голами Джордана Кайру (оформил дубль), Владимира Тарасенко.

Напомним, что россиянин Владимир Тарасенко забросил пятую шайбу в текущем сезоне НХЛ. За 12 проведенных игр он совершил 7 результативных передач. Его соотечественники и коллеги по клубу Клим Костин, Иван Барбашев и Павел Бучневич не сумели отличиться результативными действиями в матче.

Сейчас "Сент-Луис" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Нэшвилл" расположился на четвертом месте таблицы.

"Вашингтон" обыграл "Детройт" в НХЛ.

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