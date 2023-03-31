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Гол Торопченко помог "Сент-Луису" обыграть худший клуб чемпионата НХЛ

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Игра закончилась со счетом 5:3.

Гол российского представителя Алексея Торопченко помог "Сент-Луис Блюз" обыграть худший клуб Национальной хоккейной лиги в текущем сезоне  - "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата. Игра состоялась на ледовой арене города Чикаго.  Матч завершился с результатом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2) в пользу гостей. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 25, 34, 34, 50 и 59 минутах спортсмены Якуб Врана,  Логан Браун, форвард из России Алексей Торопченко, Джордан Кайру и Брэндон Саад. От "Чикаго" отличились на 31, 41 и 50 минутах Андреас Атанасиу, Тайлер Джонсон и Борис Катчук. Стоит отметить, что российский защитник "Блэкхокс" Никита Зайцев совершил  два силовых приема, а также заблокировал один бросок противников.

Барбашев забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTNET
 

Теги: алексей торопченко, нхл, сант-луис, чикаго
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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