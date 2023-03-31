Гол Торопченко помог "Сент-Луису" обыграть худший клуб чемпионата НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:3.

Гол российского представителя Алексея Торопченко помог "Сент-Луис Блюз" обыграть худший клуб Национальной хоккейной лиги в текущем сезоне - "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата. Игра состоялась на ледовой арене города Чикаго. Матч завершился с результатом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2) в пользу гостей. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 25, 34, 34, 50 и 59 минутах спортсмены Якуб Врана, Логан Браун, форвард из России Алексей Торопченко, Джордан Кайру и Брэндон Саад. От "Чикаго" отличились на 31, 41 и 50 минутах Андреас Атанасиу, Тайлер Джонсон и Борис Катчук. Стоит отметить, что российский защитник "Блэкхокс" Никита Зайцев совершил два силовых приема, а также заблокировал один бросок противников.

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Фото и видео: YouTube / SPORTNET

