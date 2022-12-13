Барбашев забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:3.

Команда "Вегас Голден Найтс" в овертайме проиграла "Сан-Хосе Шаркс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу "акул". В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 5, 15, 32, 61 минутах ледовой встречи спортсмены Марио Ферраро, Оскар Линдблум, Томаш Гертл и Логан Кутюр. От "золотых рыцарей" отличились на 17, 22, 52 минутах Николас Хейг, российский представитель Иван Барбашев и Майкл Амадио. Напомним, что форвард Барбашев отметился 15-й шайбой в текущем сезоне НХЛ. Таким образом в четверг "Вегас" в пятый раз за шесть сезонов с момента создания клуба вышел в плей-офф НХЛ. Это произошло после поражения "Нэшвилла" в матче с "Питтсбургом". "Вегас" с 99 очками по итогам 75 проведенных матчей в настоящее время возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона. В этом же рейтинге "Сан-Хосе" с 57 очкми за 75 проведенных игр занимает лишь седьмую строчку.

Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Нэшвилл".

Фото и видео: YouTube / SPORTNET