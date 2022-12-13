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Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Нэшвилл"

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На счету форварда 77 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" обыграл "Нэшвилл" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин помог своей команде добиться успеха. Россиянин принял участие в первой голевой атаке, в результате которой Джейсон Цукер открыл счет.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 75 матчей, забросил 25 шайб и отдал 52 голевых передачи.

Ранее Капризов рассказал о главном отличии НХЛ от КХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, хк нэшвилл предаторз, хк питтсбург пингвинз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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