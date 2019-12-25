Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" обыграть "Эдмонтон"

Матч закончился со счетом 4:2.

Гол и две передачи Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Домашняя встреча завершилась для спортсменов с результатом 4:2. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 5, 7, 36 и 41 минутах Роберт Томас, Джордан Кайру, Владимир Тарасенко и Брэндон Саад. От клуба проигравших отличились на 8 и 32 минутах Леон Драйзайтль и Эван Бушар.

Российский нападающий Владимир Тарасенко также реализовал за игру две результативные передачи. На данный момент на его счету записано 32 очка (за 13 голов и 19 голевых передач) в 32 проведенных матчах. Одноклубники Тарасенко и его соотечественники Алексей Торопченко и Клим Костин не сумели отличиться в матче НХЛ.

"Сент-Луис" лидирует в рейтинге Центрального дивизиона. Хоккейный клуб набрал 41 очко в 32 матчах. "Эдмонтон" занимает четвертую позицию в списке Тихоокеанского дивизиона с 36 очками.

Гол Кузнецова в меньшинстве принес "Вашингтону" победу в матче НХЛ.

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