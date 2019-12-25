Ишра закончилась со счетом 5:3.

Гол Кузнецова в меньшинстве принес "Вашингтону" победу в матче НХЛ против "Нэшвилла". Домашняя встреча завершилась для спортсменов с результатом 5:3. В составе столичного клуба шайбы оппонентам в ворота забросили на 4, 14, 19, 56 и 59 минутах игры Ларс Эллер, Джон Карлсон, Ник Дауд, Евгений Кузнецов (забил гол в меньшинстве), Карл Хагелин (гол в пустые ворота). От "Нэшвилла" отличились на 22, 28 и 28 минутах Яков Тренин, Люк Кунин, Филип Форсберг.

Российский форвард Евгений Кузнецов забросил десятую шайбу в текущем сезоне НХЛ. На его счету записана 21 голевая передача. В эпизоде с шайбой Эллера результативной передачей отметился также капитан столичной команды Александр Овечкин. Он набрал 48 очков (за 22 гола и 26 голевых передач) в 32 проведенных играх турнира. Также двумя голевыми пасами отметился соотечественник и сокомандник Овечкина Дмитрий Орлов. В арсенале хоккеиста записано 16 очков за 32 матча. Голкипер столичной команды Илья Самсонов отразил 17 бросков по воротам.

Напомним, что Яков Тренин забросил шестую шайбу в текущем сезоне НХЛ. На счету российского нападающего "Нэшвилла" зафиксировано три результативные передачи. Свой Дебютный матч в НХЛ провел 22-летний защитник из "Вашингтона" Александр Алексеев.

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