Игра завершилась со счетом 3:4.

Гол и передача Панарина не помогли "Рейнджерс" обыграть "Флориду" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гостевой матч завершился с результатом 3:4. В составе команды проигравших заброшенными шайбами отметились на 12, 33, 60 минутах встречи спортсмены Артемий Панарин, Мика Зибанежад и Крис Крайдер. Со стороны победителей голы реализовали на 26, 46, 51 и 55 минутах Антон Лунделл, Маккензи Уигар, Картер Верхаге и Энтони Дюклер.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил свою десятую шайбу в текущем сезоне НХЛ. На его счету записана одна голевая передача, которая для спортсмена стала 25-й в турнире. Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 28 бросков по воротам. Его соотечественник, вратарь из "Флориды" Сергей Бобровский сделал 30 сейвов.

На данный момент "Рейнджерс" находятся на третьем месте в рейтинге Столичного дивизиона. Клуб набрал 42 очка в 31 проведенном матче. "Флорида" идет на аналогичной позиции в списке Атлантического дивизиона с 42 очками.

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