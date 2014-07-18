Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче КХЛ

Игра закончилась со счетом 4:3.

Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 4:3 (0:0, 1:2, 3:1) в пользу гостей. В составе клуба победителей заброшенными шайбами в воротах оппонентов отметились на 32 и 55 минутах, 52 и 58 минутах матча спортсмены Оскар Линдберг (оформил дубль), Станислав Галиев и Андрей Педан. От столичного клуба ЦСКА отличились на 27, 38 и 50 минутах Клас Дальбек, Михаил Григоренко и Максим Соркин.

Нападающий со стороны армейцев Сергей Плотников провел свой 700-й матч в рамках КХЛ. Лучший бомбардир лиги, а также по совместительству капитан "Динамо" Вадим Шипачев провед на встрече три результативные передачи. В текущем сезоне турнира ЦСКА дважды обыграл "Динамо" (со счетом 3:0 и 3:2). Также один раз команда уступила по серии буллитов со счетом 2:3.

В следующий раз ЦСКА выйдут на лед против финского "Йокерита". Матч запланирован на 30 декабря. В тот же день "Динамо" на выезде в Череповце сыграет против "Северстали".

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Фото и видео: YouTube / CSKAHockey