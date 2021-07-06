Гол Романова помог "Монреалю" победить "Тампу" в четвертом матче финала Кубка Стэнли

Игра завершилась в овертайме.

Гол россиянина Александра Романова помог "Монреалю" победить "Тампу" в четвертом матче финала Кубка Стэнли. Победа команде в четвертом матче национальной хоккейной лиги отошла в овертайме в рамках финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 3:2.

Со стороны победителей заброшенными шайбами в ворота противников на 16 и 64, 49 минутах отличились Джош Андерсон реализовал дубль) и Александр Романов. В составе "Тампы" отметились на 38 и 54 минутах Барклай Гудроу и Патрик Марун. В матче Александр Романов набрал первое очко в рамках плей-офф. Он впервые выступает на финале Кубка Стэнли. Ранее российский защитник выходил на ледовую арену в игре против "Виннипега" во втором раунде и "Вегаса" в полуфинале. Тогда 21-летний спортсмен не отметился результативными действиями.

В настоящее время счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Тампы". Пятая игра состоится в ночь на 8 июля в Тампе.

Гол Кучерова помог "Тампе" победить "Монреаль" в третьем матче финала Кубка Стэнли.

Видео: SPORTSNET