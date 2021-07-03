Гол Кучерова помог "Тампе" победить "Монреаль" в третьем матче финала Кубка Стэнли

Игра завершилась со счетом 6:3.

Гол российского спортсмена Никиты Кучерова помог "Тампе" победить "Монреаль" в третьем матче финала Кубка Стэнли. Выездная игра в рамках финальной серии игр плей-офф Национальной хоккейной лиги завершилась с результатом 6:3. Заброшенными шайбами отметились со стороны клуба-победителя на 2, 4, 22, 24 и 56, 57 минутах Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (реализовал дубль), Блейк Коулман. От "Монреаля" отличились на 12, 39 и 56 минутах Филлип Дано, Ник Сузуки, Кори Перри.

Хоккеист Кучеров забросил восьмую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф. Он также совершил результативную передачу сокоманднику. Сейчас россиянин возглавляет рейтинг лучших бомбардиров Кубка Стэнли в текущем сезоне турнира. Голкипер команды "Тампа" Андрей Василевский отразил 32 броска по воротам.

На данный момент счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Тампы". Четвертый матч пройдет в ночь на 6 июля. Игра состоится в Монреале.

"Тампа" победила "Монреаль" во втором матче финала Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET