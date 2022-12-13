Гол Панарина и ассист Тарасенко помогли "Рейнджерс" обыграть "Тампу" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 6:3.

Представители "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась с результатом 6:3 (3:1, 1:2, 2:0) в пользу хозяев ледовой площадки. В составе команды победителей по дублю оформили на 7 и 52, а также 11 и 28 минутах встречи спортсмены Крис Крайдер и Тайлер Мотт. Также по голу противникам забили на 8, 54 минутах Каапо Какко и российский нападающий Артемий Панарин. От "Тампы" отличились на 11, 28 и 32 минутах Алекс Киллорн, Даррен Рэддиш и Брэндон Хагель.



Форвард "синерубашечников", россиянин Владимир Тарасенко отметился одной голевой передачей, которая стала для хоккеиста 301-й в профессиональной карьере в чемпионатах НХЛ. По количеству ассистов Тарасенко догнал Валерия Каменского и разделил с ним 22-е место в рейтинге лучших российских ассистентов в истории данной лиги. Его соотечественник, голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 28 бросков из 31 по воротам клуба. Нападающий из "Тампы" Никита Кучеров записал на свой счет единственный результативный пас. Одним ассистом тзрителям также запомнился защитник "Лайтнинг" Михаил Сергачев. Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 31 бросок из 37 по воротам команды. Таким образом "Рейнджерс" и "Тампа" провели друг с другом последнюю очную встречу в рамках регулярного сезона НХЛ. Две из трех возможных побед получили представители "синерубашечников". На текущий момент оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Кузьменко набрал 70 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTNET