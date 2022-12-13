Кузьменко набрал 70 очков в нынешнем сезоне НХЛ

На счету форварда 37 шайб и 33 голевых передачи.

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко набрал 70 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он стал шестым российским хоккеистом, кому покорилась эта отметка.

В матче против "Сиэтла" на домашней арене "Ванкувер" уступил со счетом 2:5. Кузьменко отметился голевой передачей на Элиаса Петтерссона, открывшего счет.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 76 матчей, забросил 37 шайб и отдал 33 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что Марченко установил рекорд "Коламбуса" по голам в дебютном сезоне НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET