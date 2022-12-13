Марченко установил рекорд "Коламбуса" по голам в дебютном сезоне НХЛ

Для форварда эта шайба стала 21-й в нынешнем сезоне.

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко установил рекорд клуба по голам в дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Оттавы" его команда одержала победу в овертайме со счетом 4:3. Марченко забросил четвертую шайбу в ворота гостей, а также отметился голевой передачей. Для форварда эта шайба стала 21-й в нынешнем сезоне. Он побил рекорд Пьер-Люка Дюбуа, на счету которого было 20 голов в сезоне 17/18.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 53 матча и набрал 25 (21+4) очков.

Ранее мы сообщали, что Малкин набрал 80 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET