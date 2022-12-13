  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:43
151
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Марченко установил рекорд "Коламбуса" по голам в дебютном сезоне НХЛ

0 0

Для форварда эта шайба стала 21-й в нынешнем сезоне.

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко установил рекорд клуба по голам в дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Оттавы" его команда одержала победу в овертайме со счетом 4:3. Марченко забросил четвертую шайбу в ворота гостей, а также отметился голевой передачей. Для форварда эта шайба стала 21-й в нынешнем сезоне. Он побил рекорд Пьер-Люка Дюбуа, на счету которого было 20 голов в сезоне 17/18.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 53 матча и набрал 25 (21+4) очков.

Ранее мы сообщали, что Малкин набрал 80 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кирилл марченко, национальная хоккейная лига, рекорд, хк коламбус блю джекетс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
nanaya centrithis
Сегодня 11:40

Трахаю почти каждые 3-4 дня новую девушку! Пару кaпель и любая отдастся уже через 5 минут и такое вытворяет что я просто в шоке. Честно - не ожидал ТАКОГО эффекта. Это НЕЧТО, а узнал о нем здесь ----- https://vinci.tk/demon

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии