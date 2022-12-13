Малкин набрал 80 очков в нынешнем сезоне НХЛ

В игре с "Филадельфией" форвард отдал две голевые передачи.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин набрал 80 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 3 апреля команда обыграла на своем льду "Филадельфию" со счетом 4:2. Малкин отдал две голевые передачи. Также хоккеист получил 28 минут штрафа за крик на арбитра.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 77 матчей, забросил 25 шайб и отдал 55 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Илья Самсонов признан первой звездой матча с "Оттавой".

Видео: YouTube / SPORTSNET