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Илья Самсонов признан первой звездой матча с "Оттавой"

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Вратарь провел седьмой сухой матч в нынешнем сезоне НХЛ.

"Торонто" обыграл "Оттаву" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.

Вратарь "Торонто" Илья Самсонов был признан первой звездой матча. Россиянин отразил 31 бросок по своим воротам. "Торонто" забросил все три шайбы в ворота хозяев во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Самсонов провел 58 матчей. В семи из них вратарь отыграл на ноль.

Ранее мы сообщали, что форвард "Сан-Хосе" Гущин забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: илья самсонов, национальная хоккейная лига, хк оттава сенаторз, хк торонто мэйпл лифс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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