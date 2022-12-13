Форвард "Сан-Хосе" Гущин забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Российский нападающий "Сан-Хосе" Данил Гущин забросил шайбу в дебютном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В гостевом матче против "Аризоны" его команда добилась разгромной победы со счетом 7:2. Форвард стал автором четвертой шайбы в ворота хозяев.
Отметим, что в нынешнем сезоне Данил Гущин выступает в АХЛ за команду "Барракуда", в составе которой провел 61 матч, забросил 16 шайб и отдал 20 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Даллас".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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