Форвард "Сан-Хосе" Гущин забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Его команда разгромила на выезде "Аризону".

Российский нападающий "Сан-Хосе" Данил Гущин забросил шайбу в дебютном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В гостевом матче против "Аризоны" его команда добилась разгромной победы со счетом 7:2. Форвард стал автором четвертой шайбы в ворота хозяев.

Отметим, что в нынешнем сезоне Данил Гущин выступает в АХЛ за команду "Барракуда", в составе которой провел 61 матч, забросил 16 шайб и отдал 20 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Даллас".

Видео: YouTube / SPORTSNET