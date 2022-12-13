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Форвард "Сан-Хосе" Гущин забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

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Его команда разгромила на выезде "Аризону".

Российский нападающий "Сан-Хосе" Данил Гущин забросил шайбу в дебютном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В гостевом матче против "Аризоны" его команда добилась разгромной победы со счетом 7:2. Форвард стал автором четвертой шайбы в ворота хозяев.

Отметим, что в нынешнем сезоне Данил Гущин выступает в АХЛ за команду "Барракуда", в составе которой провел 61 матч, забросил 16 шайб и отдал 20 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Даллас".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: данил гущин, национальная хоккейная лига, хк аризона койотис, хк сан-хосе шаркс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
Деваева Евгения
Сегодня 11:19


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