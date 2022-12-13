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Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Даллас"

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Форварда забросил 17-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" одержал победу над "Далласом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 46 матчей, забросил 17 шайб и отдал 27 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Сергачева помогли "Тампе" разгромить "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: валерий ничушкин, национальная хоккейная лига, хк даллас старз, хк колорадо эвеланш
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
Деваева Евгения
Сегодня 11:19


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