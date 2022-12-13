Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Даллас"

"Колорадо" одержал победу над "Далласом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.
Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 46 матчей, забросил 17 шайб и отдал 27 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Сергачева помогли "Тампе" разгромить "Айлендерс".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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