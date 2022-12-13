Гол и передача Сергачева помогли "Тампе" разгромить "Айлендерс"

На счету защитника 59 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала разгромную победу над "Айлендерс" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев принял участие в победе своей команды. Россиян забросил первую шайбу в ворота гостей, а также помог отличиться Никите Кучерову.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 75 матчей, забросил девять шайб и отдал 50 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что две передачи Наместникова помогли "Виннипегу" обыграть "Детройт".

Видео: YouTube / SPORTSNET