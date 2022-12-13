Две передачи Наместникова помогли "Виннипегу" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 6:2.

Хоккеисты "Виннипег Джетс" обыграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась на домашней ледовой арене команды победителей. Встреча завершилась с результатом 6:2 (3:0, 2:0, 1:2). В составе лидирующей команды шайбы в ворота оппонентов забросили на 7, 12, 14, 22, 34 и 46 минутах спортсмены Кайл Коннор, Блейк Уилер, Марк Шайфли, Дилан Демело, Нино Нидеррайтер и Николай Элерс. От "Детройта" отличились на 51 и 52 минутах Дэвид Перрон и Джо Велено. Российский нападающий из "Джетс" Владислав Наместников записал на свой счет две грезультативные передачи.

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Фото и видео: YouTube / SPORTNET