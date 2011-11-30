Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче против "Калгари"

Игра закончилась со счетом 4:1.

Хоккеисты из клуба "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла на ледовой арене города Калгари. Встреча завершилась с результатом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев. Единственную шайбу со стороны гостей оформил российский нападающий Евгений Малкин. В текущем сезоне НХЛ форвард успел набрать семь очков (за четыре гола и три результативные передачи). Со стороны команды победителей на 15 и 18, 23 и 32 минутах отличились спортсмены Назем Кадри (реализовал дубль), Джонатан Юбердо и Майкл Стоун. Защитник из "Калгари" Никита Задоров отметился одним броском в створ ворот оппонентов и одним блокшотом.

Передача Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения "Эдмонтону" в матче НХЛ.

Фото и видео: YouTube / Pittsburgh Penguins