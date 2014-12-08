Передача Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения "Эдмонтону" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 6:3.

Передача российского форварда Евгения Малкина не спасла "Питтсбург Пингвинз" от поражения "Эдмонтону" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 6:3 (1:2, 4:1, 1:0) в пользу "нефтяников". Со стороны команды победителей шайбы в ворота оппонентов на 5, 25, 36, 39, 40 и 57 минутах встречи забили спортсмены Зак Хайман, Тайсон Бэрри, Эвандер Кейн, Райан Нюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Райан Маклауд. У их противников отметились на 11, 13 и 23 минутах Рикард Ракелль, Сидни Кросби и Брайан Раст. В последнем случае хоккеисту ассистировал нападающий из России.

Дубль Малкина не помог "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Монреалем".

Фото и видео: Вконтакте / Pittsburgh Penguins NHL

